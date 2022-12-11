PKK/YPG’ye büyük darbe

Suriye'nin kuzeyinde keşif yapan İHA'lar, terör örgütü YPG'nin üst düzey isimlerinden Fehmi Muhammed'in yerini belirledi. Fırtına obüslerinin nokta atışı ile terörist etkisiz hale getirildi. Fehmi Muhammed'in Afrin'de bombalı saldırılar ile Türk askerlerine yönelik eylem talimatlarını verdiği belirtiliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğinin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtildi. Bakanlık ayrıca Şanlıurfa sınırının karşısında bulunan Barış Pınarı ve Zeytin Dalı operasyon bölgelerinde de 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.