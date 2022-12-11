Son dakika! Bakan Varank’tan muhalefetin yolsuzluk iddialarına cevap: İspat etmeyen namerttir

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank muhalefetin yolsuzluk iddialarına Meclis'te cevap verdi.
Bakan Varank "Bunu ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan namerttir. 17 Yıldır fiilen siyasetin içindeyim. Benimle ilgili en ufak yolsuzluk bulamayanlar akrabalarım üzerinden bana iftira atmaya çalışıyorlar. Ortada bir yolsuzluk usulsüzlük varsa ispat etmeyen namerttir. Biz haram işinden anlamayız." dedi.
BAKAN VARANK, MECLİS'E TOGG İLE GELDİ
Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yerli otomobil Togg ile geldi. Varank, "Şubat ayında nasıl bir satış stratejisi uygulayacağını şirket ilan edecek. Mart ayında da inşallah bu araçlar satışa başlayacak" dedi.
"MUHALEFET NİYE TOGG'LA GELMEDİNİZ?' DEMİŞTİ, GELDİK"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığın bütçe görüşmelerine, yerli otomobil Togg ile geldi. Bakan Varank'a AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay eşlik etti. Bakan Varank, kendi kullandığı Togg ile Meclis'te tur attı. Ardından gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Varank, Togg'un Türkiye'nin 60 yıllık hayali olduğunu belirterek, "Türkiye'nin 60 yıllık heyecanı, hayali gerçeğe dönüşmüş. Biz Togg'dan rica ettik bütün izinlerimizi aldık. Geçici plakası dahil test aracı olduğu için bugün Meclis'imize Togg ile geldik. 60 yıl önce Devrim otomobilinin hikayesi, Meclis'in önünde son bulmuştu. Birileri öyle milli projeyi hazmedememişti. Biz de bugün Toog'u tekrar Meclis'e getirdik. Bu gururu vatandaşlarımız görsün istedik" ifadelerini kullandı.
Bakan Varank, muhalefet partilerinin sözlerini hatırlatarak, "Plan Bütçe Komisyonu'nda muhalefet, bana laf attı. 'Niye Togg'la gelmediniz' demişlerdi. Ben de onların tavsiyelerine uydum, Togg'u buraya getirdim" diye konuştu.