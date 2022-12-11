Son dakika! Bakan Varank’tan muhalefetin yolsuzluk iddialarına cevap: İspat etmeyen namerttir

"MUHALEFET NİYE TOGG'LA GELMEDİNİZ?' DEMİŞTİ, GELDİK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığın bütçe görüşmelerine, yerli otomobil Togg ile geldi. Bakan Varank'a AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay eşlik etti. Bakan Varank, kendi kullandığı Togg ile Meclis'te tur attı. Ardından gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Varank, Togg'un Türkiye'nin 60 yıllık hayali olduğunu belirterek, "Türkiye'nin 60 yıllık heyecanı, hayali gerçeğe dönüşmüş. Biz Togg'dan rica ettik bütün izinlerimizi aldık. Geçici plakası dahil test aracı olduğu için bugün Meclis'imize Togg ile geldik. 60 yıl önce Devrim otomobilinin hikayesi, Meclis'in önünde son bulmuştu. Birileri öyle milli projeyi hazmedememişti. Biz de bugün Toog'u tekrar Meclis'e getirdik. Bu gururu vatandaşlarımız görsün istedik" ifadelerini kullandı.