SON DAKİKA | Samsun’da gençlik buluşması! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan, Samsun'da gençlerle buluştu.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Samsunlu vatandaşlarımızın bizlere olan ilgisi alakası bizleri ayrı bir atmosfere soktu. Sadece meydanlarda 85 bini aşkın katılım oldu. Milletimizin umudunu kırmak enerjisini tüketmek peşinde olanlar sizlerin heyecanı karşısında bir balon gibi sönüp gideceklerdir. Sizlerle geçirdiğim her an kendimi yenilenmiş şarj olmuş hissediyorum. Esasen bizim ile gençlerin gündemi arasındaki fark Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gösterme açısında oldukça önemlidir.

"KAZANAN YİNE BİZ OLDUK"

İnanmakta zorluk çekeceğiniz sorunlarla boğuştuk. Bu mücadele kolay geçmedi. Örneğin ben burslu okumadım, hem çalıştım okudum. Bu şekilde okulları tamamladık. Verdiğimiz emekler, döktüğümüz terler boşa gitmedi, kazanan yine biz olduk.

TEKNOFEST KUŞAĞI

Size olan güvenimiz sayesinde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Bizim Türkiye Yüzyılında yoldaşlarımız sizlersiniz. Sizler için Z kuşağı diyorlar. Biz karşımızda maziden atiye kurdukları köprüyle çalışmayı, üretmeyi hayatlarının merkezine koyan bir gençlik görüyoruz. Ben bu gençliğe 'TEKNOFEST kuşağı' denmesini söylemiştim. Artık bizler sizin zamanınızın misarifiyiz. Olaya biz böyle bakıyoruz.