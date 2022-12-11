Sözcü’nün Şanlıurfa’daki halk ekmek haberine yalanlama

Biz burada çok büyük açılışlar, kavşaklar yaptık. 5 tane ayrı fabrika ve çevre yolları yaptık. 47 tane spor salonu ve mezbahaneler açtık. Gençlik merkezleri ve spor tesisleri açılışı yaptık. Bu yapılan işler konuşulmuyor, Ekrem İmamoğlu bir tane musluk açıyor kıyamet kopuyor. Bunun karşısında bir devlet kadar hizmet yapmış Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bir algı opersyonuna tabi tutulmak isteniyor. Hakikat ve gerçeklerin üstü örtülmez. Gelsinler Şanlıurfa'yı görsünler. İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin yapamadığı hizmetlerin biz 10 katını yaptık. İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin aldığı bütçenin onda biri bütçesiyle yaptık. Sözcü gazetesi yetkilileri gelsinler görsünler. 1500 kamulaştırma gerçekleştirdik, parklar ve yollar yaptık. 545 metre kavşak yaptık.