Sözcü’nün Şanlıurfa’daki halk ekmek haberine yalanlama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da bazı programlara katılmış, Sözcü gazetesi Başkan Erdoğan'ın Abide Kavşağı'na giderken kullanacağı güzergahı üzerine halk ekmek büfelerinin yerleştirildiğini iddia etmiş ve şehirde halk ekmek satılmadığını öne sürmüştü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Sözcü gazetesinin haberini yalanladı. SABAH'a konuşan Zeynel Abidin Beyazgül, şunları söyledi:
"Biz bundan bir yıl önce halk ekmek fabrikası kurmak için harekete geçtik ve fabrikamızı kurduk. Bu fabrikalarımızı kurarken gecikmemek için eş zamanlı büfelerimizi de aldık. 10 büfeyi yerlerine yerleştirdik fakat Cumhurbaşkanımızın güzergahında bir tane büfe yoktu. Hatta o resmini yayınladıkları büfenin logoları, yazıları yola karşı bile değil. Yola arkasını dönmüş vaziyette.
Biz burada çok büyük açılışlar, kavşaklar yaptık. 5 tane ayrı fabrika ve çevre yolları yaptık. 47 tane spor salonu ve mezbahaneler açtık. Gençlik merkezleri ve spor tesisleri açılışı yaptık. Bu yapılan işler konuşulmuyor, Ekrem İmamoğlu bir tane musluk açıyor kıyamet kopuyor. Bunun karşısında bir devlet kadar hizmet yapmış Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bir algı opersyonuna tabi tutulmak isteniyor. Hakikat ve gerçeklerin üstü örtülmez. Gelsinler Şanlıurfa'yı görsünler. İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin yapamadığı hizmetlerin biz 10 katını yaptık. İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin aldığı bütçenin onda biri bütçesiyle yaptık. Sözcü gazetesi yetkilileri gelsinler görsünler. 1500 kamulaştırma gerçekleştirdik, parklar ve yollar yaptık. 545 metre kavşak yaptık.
Bizim aklımıza büfe gelmedi bile. Onların akılları kendi açamadıkları halk ekmek fabrikasına çeşmelerine gidiyor. Bu zihniyet Ekrem İmamoğlu'nun bacasının tütmediği halk ekmek fabrikasının intikamını almaya çalışıyor. Sabah gazetesi bu fabrikanın çalışmadığını görüntülemişti. Gerçek dışı haber yapanları kınıyorum, kendilerine yakışmıyor demiyorum çünkü yakışıyor. Çünkü herzaman yapıyorlar bunu ve şaşırmadık." "Türkiye'ye sesleniyorum, Şanlıurfa'yı gezsinler, ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'i gezsinler. Yahu siz İstanbul'un açamadığı halk ekmeği, çimlere su veremeyenleri, insanlar karla mücadele ederken balıkçılarda gezenleri eleştirin.
PAZARTESİ ÜRETİM BAŞLIYOR
SABAH'a müjdemi paylaşıyorum. Pazartesi günü deneme üretimine başlıyoruz. Herkesi davet ediyorum. Makineler işletmeye hazır ekip ekipman hazır pazartesi çıkan o ekmekleri de inşaallah ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Fabrika 1 Ocak 2023 tarihinde seri üretime geçecek. Tüm Şanlıurfa halkı 1 Ocak'tan itibaren halk ekmek ile buluşacak. Fabrikamız günde 100 bin ekmek üretecek. İnşallah dezavantajlı insanımıza bir imkân sağlamış olacağız. Allah hayırlı uğurlu etsin. Ben halkıma diyorum ki bu tür algılara inanmasınlar. Bu algıları yapmaya devam edecekler çünkü belediyecilikte aciz kaldılar, beceremiyorlar ve becereksizler çünkü başka hayaller peşindeler bizim tek hayalimiz vatandaş."