Son dakika: Türkiye’nin otomobili ilk kez Meclis’te! Bakan Varank Meclis’e TOGG ile geldi

Son dakika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'deki bütçe sunumuna Türkiye'nin Otomobili (TOGG) ile geldi.

"BU BİR VİZYON PROJESİ"

Bakan Varank'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Biz TOGG'dan izinleri aldık. Bugün Meclis'e TOGG ile geldik. Birileri zamanında böyle bir milli projeyi hazemedemedi.

Biz de TOGG ile tekrardan Meclis'e geldik. Bize laf attılar. 'Madem TOGG var. Neden onunla Meclis'e gelmiyorsunuz?' dediler.