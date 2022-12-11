Son dakika: Türkiye’nin otomobili ilk kez Meclis’te! Bakan Varank Meclis’e TOGG ile geldi

Son dakika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'deki bütçe sunumuna Türkiye'nin Otomobili (TOGG) ile geldi.
"BU BİR VİZYON PROJESİ"
Bakan Varank'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Biz TOGG'dan izinleri aldık. Bugün Meclis'e TOGG ile geldik. Birileri zamanında böyle bir milli projeyi hazemedemedi.
Biz de TOGG ile tekrardan Meclis'e geldik. Bize laf attılar. 'Madem TOGG var. Neden onunla Meclis'e gelmiyorsunuz?' dediler.
Muhalefetin sesine kulak verdik, TOGG ile Meclis'e geldik. Bu bir vizyon projesi.
"CUMHURBAŞKANIMIZ PROJENİN SONUNA KADAR ARKASINDAYDI"
Sayın Cumhurbaşkanımız bu projenin sonuna kadar arkasında durdu. Biz de TOGG ile Meclis'e geldik. Bu test araçlarından bir tanesi."
"BU TÜRK MİLLETİNİN ESERİDİR"
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise şu ifadeleri kullandı:
"Tarihi anlar yaşıyoruz. Ben ağlamak istiyorum. Aradan geçen 61 yılın ardından, bu büyük bir özleme ve hasrete dönüşmüştü. Hayırlı uğurlu olsun. Daha büyük işler yapma azmindeyiz. Buna önderlik eden sayın Cumhurbaşkanımız, iş adamlarımız, mühendislerimiz... Bu Türk milletinin eseridir."