Zulme, haksızlığa, çifte standarda karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz

Başkan Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda "Tüm dünyada çatışmalar karşısında insani tavrımızı ortaya koyduk. Milyonlarca mazluma ev sahipliği yapan Türkiye barışın, istikrarın ve huzurun tesisi için samimiyetle çaba harcayan yegâne ülkedir. İnsana saygı köklü devlet geleneğimizin temel ilkesidir. Bu ilkelerle 20 yılda sessiz bir devrime imza attık. Masumların kanıyla kendilerine ikbal devşirmeye çalışan insanlık düşmanlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Dünyanın neresinde olursa olsun zulme, baskıya, haksızlığa, hukuksuzluğa ve çifte standarda karşı sesimizi yükseltmeye de devam edeceğiz" dedi.