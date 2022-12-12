2025’te Mersin-Gaziantep arası 6 saatten 2 saate inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sürdürülebilir ekonomik büyüme için önemli katkısı olan demir yollarının artan önemine istinaden özellikle hızlı tren işletmeciliğine yönelik yatırımlarını gelecek yıl da sürdürecek. Bu çerçevede Adana-Mersin arasındaki 3. ve 4. hat kalan altyapı işleri ile Adana- Mersin arası 1. ve 2. hattın rehabilitasyonu ile Çukurova Havalimanı bağlantısı dahil olmak üzere Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon yapımı işleri ihalesiyle ilgili firmaya mart ayında yer teslimi yapıldı. İnşaat çalışmaları 6 kesim halinde devam eden Mersin-Adana-Osmaniye- Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın 2025 yılında tamamlanması planlanıyor. Hızlı trenle ulaşım sağlamak için Mersin Adana-Osmaniye- Gaziantep arasında saatte 160-200 kilometre hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı demiryolu hattı yapılacak. Mersin- Adana-Osmaniye-Gaziantep arası mevcutta 361 kilometre olup, projenin tamamlanmasıyla mesafe 303 kilometreye, 6 saat 23 dakika olan seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek. Projede 50 adet tünel, 63 adet köprü ve viyadük, 130 adet alt ve üst geçit bulunacak.