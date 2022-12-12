2.2 milyon hacı adayı başvurdu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile bir araya geldi. Başkan Erbaş ve Bakan Rabia, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erbaş, 2023 hac organizasyonuyla ilgili ocak ayı içerisinde Cidde'de hac protokolü imzalayarak kontenjan ve diğer hac iş ve işlemleriyle ilgili hususların bu protokolde netleşeceği konusunda mutabık kaldık" değerlendirmesinde bulundu. Başkan Erbaş, hac ve umre konusunda vatandaşlardan çok talebin olduğunu belirterek, "Şu ana kadar 2 milyon 266 bin hacı adayımız ön kayıt yaptırmış durumda. Dolayısıyla 2023 yılı için bence 85 bin kontenjanımızı kurayla seçebilirsek geride nereden baksanız 2 milyon 170 bin hacı adayımız beklemek durumunda kalıyor. Yani bu kadar bir teveccüh var" diye konuştu.