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Giriş Tarihi: 12.12.2022

Altılı Masa’ya tarihi ayar! Amerika’nın çocuklarısınız

TBMM’deki bütçe görüşmelerinde algıya girişen CHP-HDP ve İYİ Partililere seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: BİZ SİZİN AĞABABALARINIZA BOYUN EĞMEDİK SİZE HİÇ EĞMEYİZ

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Altılı Masa’ya tarihi ayar! Amerika’nın çocuklarısınız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden Bütçe görüşmelerinde bakanlığın bütçesine ilişkin kürsüye çıktı. HDP ve CHP'li vekillerin, "cari açığın uyuşturucu parası ve kara parayla kapatıldığı" iftirası üzerinden Bakan Soylu'yu hedef alması sonrasında tansiyonun yükseldiği Meclis'te HDP ve CHP'ye yüklendi. Soylu, HDP ve CHP'nin asıl rahatsızlığının PKK ve FETÖ ile yaptıkları kararlı mücadele olduğunu belirterek şunları söyledi:




SİZLER AMERİKA'NIN ÇOCUKLARISINIZ
Devlete "cari açığın uyuşturucu parası ve kara parayla kapatıldığı" iftirasını attırmayacağız. Bedenimiz önünüzde kanla beraber bulansa da bu devlete bu iftirayı attırmayacağız.
Siz bütün iftiralarınızla bizden uyuşturucu mücadelemizin intikamını alıyorsunuz, bizden PKK ile yaptığımız mücadelenin intikamını alıyorsunuz.
Kahraman ordumuza 'Sınırın ötesine geçme.' diyen, 15 Temmuz'u tam da Kılıçdaroğlu gibi canlı yayında izleyip haber bekleyen o küresel güçlere diz çökmeyişimizin intikamını alıyorsunuz.
Terör devleti kurdurmayışımızın, sarı torbaların intikamını alıyorsunuz. HDP ile, PKK ile tarihin en kirli iş birliği içindesiniz. CHP, HDP ve İYİ Parti sıralarını işaret ederek, Orası da aynı, orası da; siz de aynısınız. Amerika'nın çocuklarısınız, yenileceksiniz.




CHP VE HDP'DEN ÇİRKİN SALDIRI
CHP ve HDP'liler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kürsüdeyken ellerindeki dövizlerifırlattı ve arbede yaşandı. AK Partili vekiller etten duvar ördü.

GÖRÜŞMELERE HAZIRLIKLI GELDİ
BAKAN Soylu, önceki gün sosyal medya hesabından, "Kılıçdaroğlu, bütçe konuşmasında 4 soru sordu. İftira olsa da demokrasi ve Milletimize olan sorumluluğumuz gereği dördüne cevap verdik. (bir ufak detay var) Şimdi 5 sorumuz ve aşağıdaki hazırlıklarımız var. Bakalım Kılıçdaroğlu'nun nasibinde neler var" paylaşımında bulunmuştu. Bakan Soylu, bütçe görüşmelerinde 'Kılıçdaroğlu hatırası', 'CHP-Terör FETÖ', "CHP-Terör DHKPC/PKK' ve 'CHP Belediyeler Yolsuzluk' yazılı albümleri getirdi.

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Altılı Masa’ya tarihi ayar! Amerika’nın çocuklarısınız
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