Altılı Masa’ya tarihi ayar! Amerika’nın çocuklarısınız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden Bütçe görüşmelerinde bakanlığın bütçesine ilişkin kürsüye çıktı. HDP ve CHP'li vekillerin, "cari açığın uyuşturucu parası ve kara parayla kapatıldığı" iftirası üzerinden Bakan Soylu'yu hedef alması sonrasında tansiyonun yükseldiği Meclis'te HDP ve CHP'ye yüklendi. Soylu, HDP ve CHP'nin asıl rahatsızlığının PKK ve FETÖ ile yaptıkları kararlı mücadele olduğunu belirterek şunları söyledi:Devlete "cari açığın uyuşturucuparası ve kara parayla kapatıldığı" iftirasınıattırmayacağız.Bedenimiz önünüzde kanla beraberbulansa da bu devlete bu iftirayıattırmayacağız.Siz bütün iftiralarınızla bizdenuyuşturucu mücadelemizin intikamınıalıyorsunuz, bizden PKK ile yaptığımızmücadelenin intikamını alıyorsunuz.Kahraman ordumuza 'Sınırınötesine geçme.' diyen, 15 Temmuz'utam da Kılıçdaroğlu gibi canlı yayındaizleyip haber bekleyen o küresel güçlerediz çökmeyişimizin intikamınıalıyorsunuz.Terör devleti kurdurmayışımızın,sarı torbaların intikamını alıyorsunuz.HDP ile, PKK ile tarihin enkirli iş birliği içindesiniz. CHP, HDPve İYİ Parti sıralarını işaret ederek,Orası da aynı, orası da; siz de aynısınız.Amerika'nın çocuklarısınız, yenileceksiniz.CHP ve HDP'liler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kürsüdeyken ellerindeki dövizlerifırlattı ve arbede yaşandı. AK Partili vekiller etten duvar ördü.BAKAN Soylu, önceki gün sosyal medya hesabından, "Kılıçdaroğlu, bütçe konuşmasında 4 soru sordu. İftira olsa da demokrasi ve Milletimize olan sorumluluğumuz gereği dördüne cevap verdik. (bir ufak detay var) Şimdi 5 sorumuz ve aşağıdaki hazırlıklarımız var. Bakalım Kılıçdaroğlu'nun nasibinde neler var" paylaşımında bulunmuştu. Bakan Soylu, bütçe görüşmelerinde 'Kılıçdaroğlu hatırası', 'CHP-Terör FETÖ', "CHP-Terör DHKPC/PKK' ve 'CHP Belediyeler Yolsuzluk' yazılı albümleri getirdi.