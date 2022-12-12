Aslı Baykal Kılıçdaroğlu’nu bombaladı: Milletle dalga geçiyor

'ZİLLET YETMEDİ Mİ?"

CHP'nin laiklikten uzaklaştığını belirten Aslı Baykal, "Temel Karamollaoğlu açıkça tecavüz olayının yaşandığı tarikat vakfını kolluyor. Ve onun seçmeni Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Bu kadar zillet yetmedi mi? AK Parti'de Özlem Zengin 'tarikatsa tarikat', Emine Erdoğan 'takipçisi olacağım' derken Kemal Bey cumhurbaşkanlığı hayali için Temel beyden himmet bekliyor. Kimse kusura bakmasın, CHP'nin laiklikle de bir ilgisi kalmamıştır." dedi.

"DEVLETİMİZ İLK ANDAN İTİBAREN KADINI KORUMA ALTINA ALDI"

Öte yandan, gazeteci Timur Soykan ile Murat Ağırel geçtiğimiz günlerde CHP'nin kanalı Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldular. Devletin mağdur ile nasıl ilgilendiğini, henüz iddianame hazırlanmadan Aile Bakanlığı'nın kadını nasıl korumaya aldığını anlatan Murat Ağırel "İddianame yazılmadan bakanlık müdahale etmiş. Barınmasını sağlamış. Çocuğa eğitim sağlamış. Mesleki eğitim kurslarına gönderilmiş, İngilizceyi anadili gibi öğrenmiş" bilgisini verdi.

CHP'nin kanalı Halk TV'de bu sözlerle itiraf ettiler: "Devlet başından beri devrede.." | Video

"BAKANLIK ÇOCUĞA EĞİTİM SAĞLAMIŞ"

Türkiye'yi sarsan '6 yaşındaki kız çocuğuna istismar' olayı ile ilgili konuşan gazeteci Murat Ağırel ise devletin rolünün altını çizdi.

DAHA İDDİANAME HAZIRLANMADAN DEVLET MÜDAHALE ETTİ

Devletin mağdur ile nasıl ilgilendiğini, henüz iddianame hazırlanmadan Aile Bakanlığı'nın kadını nasıl korumaya aldığını anlatan Ağırel "İddianame yazılmadan bakanlık müdahale etmiş. Barınmasını sağlamış. Çocuğa eğitim sağlamış. Mesleki eğitim kurslarına gönderilmiş, İngilizceyi anadili gibi öğrenmiş" bilgisini verdi.