Başkan Erdoğan yarın Türkmenistan’a gidecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iştirakleriyle 14 Aralık Çarşamba Avaza'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi düzenleneceği belirtildi.

Zirvede; ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere, dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliğinin her alanda daha da derinleştirilmesine dair atılacak adımların ele alınacağı ifade edilen açıklamada, zirve vesilesiyle, mezkur alanlarda işbirliğinin ahdi zeminini kuvvetlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanacağı, Başkan Erdoğan'ın da zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.