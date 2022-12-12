Başkan’la ‘İsabelle’

Samsun'da Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e etkinliği ve toplu açılış törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki akşam Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen organizasyonda gençlerle de buluştu.Erdoğan'ın gençlerle sohbeti sırasında bir sürpriz yaşandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan ve org çalarken söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan Fevzi Kaan Türker de programa katıldı. 12 yaşındaki Fevzi Kaan, Sefo'nun 'Isabelle' şarkısını bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde canlı olarak çalıp seslendirdi. Eğlenceli anların yaşandığı programda, Erdoğan da eliyle tempo tutarak şarkıya eşlik etti. Cep telefonuyla kaydedilen o anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Fenomen Fevzi, ayrıca kendi Instagram hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafı "Başkanım gelmiş hoş gelmiş" mesajıyla paylaştı.Samsun Çarşambalı Fevzi Kaan Türker, piyanist şantör babasından gizlice açtığı sosyal medya canlı yayınlarında org çalarak 'Isabella' şarkısını seslendirmiş ve bir gecede 100 bin takipçi toplamıştı.