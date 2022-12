“Bizim için korunacak tek değer mağdurdur”

Aileve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin görüş ve eleştirilerine yanıt verdi. Sürecin takipçisi olacaklarını ifade den Yanık, "Daha önceki ihmallerle alakalı, takipsizlik kararı veren savcıyla alakalı HSK soruşturma başlattı, takip edeceğiz. Doktorla alakalı Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı, bunu takip edeceğiz" diye konuştu. CHP'nin provokasyon dolu sözlerine sert tepki gösteren Yanık, 6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin kendilerine davanın ihbar edildiği, 2 Aralık'ta müdahil oldukları bilgisini de verdi. Yanık, istismarın, şiddetin mahallesi olmadığını, her yerde her zeminde karşılarına çıkabildiğini dile getirdi. Dolayısıyla siyaset konuşmasın değil, siyasetin malzemesi haline getirirsek bu işi çözüme ulaştıramayız. Suç bireyseldir, her yerde olabilir" diye konuştu. Yanık; "Bizim için korunacak bir tek değer vardır o da çocuktur, kadındır, mağdurdur. Mağdurun kimliğine bakmadık; yaşına, cinsiyetine bakmadık; failin de kimliğine, yaşına, cinsiyetine bakmadık, gerekli hukuki süreç neyse hepsini aralıksız yaptık. Biz bunu yaptık ama bugün bizi itham edenler kendi teşkilâtlarının içerisinde onlarca istismara sessiz kaldı. Millet bunu gayet iyi biliyor" dedi.