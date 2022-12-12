CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, vakıf ve dernekleri hedef aldı!

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya; TBMM Genel Kurulu'nda vakıf ve dernekleri hedef aldı. Yıldırım Kaya; aralarında Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Milli Gençlik Vakfı (MGV), İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Hayrat Vakfı ve Birlik Vakfı'nın da bulunduğu vakıf ve derneklerin isminin yazılı olduğu dövizi göstererek, "Milli Eğitim Bakanlığı çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlarla, bu vakıflarla protokoller imzalıyor" iddiasında bulundu.



Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Genel Başkanı Salih Turan; CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'yı eleştirdi. Turan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada, "Bu ülkenin mayası kıymetli kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını Meclis kürsüsünden itham eden, inancından geçmişinden, tarihinden, örfünden habersiz, hadsiz açıklamaları kabul etmiyoruz. Yapılan bu iftiraların hukuk nezdinde takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.