İftira atıldığını söyleyip görevinden istifa etti

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran'ın hamile sevgilisi Elif Şahin, "Çocuğu aldırmak için baskı yapıyor" iddiasında bulundu. Bunun üzerine Mehmet Başaran, görevinden istifa ederek suçlamaları kabul etmedi. Gerekli açıklamayı Avukatı Şali Arslan yaptı.
"Değerli Basın Mensupları; tarafıma yönelik çirkin bir iftira kampanyası ile karşı karşıya kalmakla beraber tarafıma istinat edilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Aklanacağımdan emin olduğum ve bu sürecin hızlı bir şekilde son bulması için yapılacak olan her türlü teste rızam vardır. Siyasetin yargıya-yargının da siyasetin alanına girmemesi, karşı tarafın şikayetiyle şüpheli olarak ben de şikayetçi olduğum için dava yürüyeceğinden bu süreçte soruşturmanın selameti ve mensubu olduğum siyasi partinin zarar görmemesi için İl Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi bildiririm. Her zaman olduğu gibi İYİ Parti'nin neferi olacağım değişmez bir gerçektir. Bu soruşturmaların sonucunda tüm kamuoyunda aklandığım zaman aktif siyasetime devam edeceğim. Bu süreçte bağımsız Türk yargısından dileğim; Azami süratle bu soruşturmanın sonlandırılmasıdır.
Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.
İFTİRA ATIYOR
Avukat Şali Arslan ise suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmediklerini açıkladı. Böyle bir tehdit suçu hiçbir şekilde söz konusu olmadığını da belirten Avukat Arslan, "Asılsız iddia ve iftiralarda bulunan E.Ş. isimli kadının geçmişte de birçok suç kaydının olduğu sosyal medyaya da yansımıştır. E.Ş. isimli kadının beyanları iddia niteliğindedir. Ortada somut ve ispatlanabilir herhangi bir delil yokken, yargı kararı gibi kesin ve kati beyanlarda bulunup, kamuoyunu yanıltması tamamen siyasi suikastır.
Bize göre, burada tehdide maruz kalan müvekkilimden başkası değildir. Mücerret ve gerçek dışı beyanlar ile sosyal medyayı kullanarak, karalama kampanyası düzenleyenler, paylaşım yapanlar karşısında hukuki mücadelemiz hiçbir zaman son bulmayacaktır. Muhakkak ki, siyaset ve ticari hayatında birçok başarılara imza atan değerli siyasetçi ve iş insanı olan müvekkilimin geçmişte birçok siyasetçilerin yaşadığı ve maruz kaldığı bu tarz iftira Türk Milleti'nin itibar etmeyeceği bize göre aşikardır" dedi.
SON SÖZÜ YARGI SÖYLEYECEK
Şali Arslan, Müvekkilinin iddialarla alakalı her türlü yapılacak olan biyolojik teste de rızası ve izni olduğunu da açıkladı. Son sözü yargını söyleyeceğini de belirten Arslan, "Suçlamalar müvekkilimin siyasi, ticari ve sosyal ilişkilerini zedelemek ve yıpratmak için yapılmış bir kumpastır. Biz de konu ile alakalı E.Ş. isimli kadın hakkında suç duyurusunda bulunduk. Son sözü yargı söyleyecek. Sürecin tüm aşamalarını kamuoyu ile paylaşacağız. Bu konu ile ilgili hızlı bir şekilde sonuca ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Müvekkilimin yargı merciinde ve kamuoyunda aklanacağından eminiz" diye sözlerini tamamladı.
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran'ın (65) kendisinden 33 yaş küçük olan sevgilisi E.Ş. (32) yaklaşık 4 aylık hamile olduğunu ve Başaran'ın kendisinden olan çocuğu aldırması için baskı yaptığını, bu konuda kendisini tehdit ettiğini söyleyerek şikayette bulundu. Konyaaltı'nda karakola başvuran E.Ş isimli kadın, sevgilisi olduğunu belirttiği İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran hakkında 'tehdit' iddiasıyla şikayette bulundu.
"3 YILLIK İLİŞKİMİZ VAR"
Mehmet Başaran ile yaklaşık 3 yıldır ilişkileri olduğunu belirten E.Ş, 4 aylık hamile olduğunu söyledi. Başaran'ın kendisine çocuğu aldırmak için baskı yaptığını ve bu konuda tehdit ettiğini söyleyen E.Ş, şikayette bulundu. Şahin'in; elektronik kelepçe, kadın sığınma evi ve önleyici tedbir kararı istemezken cep telefonuna KADES uygulaması telefonuna indirilerek zor anda güvenlik güçlerinden yardım isteyeceği öğrenildi. Şikayetin ardından olay ile ilgili güvenlik güzleri güçleri ve savcılığın tahkikata başladığı ifade edildi.