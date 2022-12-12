İftira atıldığını söyleyip görevinden istifa etti

"Değerli Basın Mensupları; tarafıma yönelik çirkin bir iftira kampanyası ile karşı karşıya kalmakla beraber tarafıma istinat edilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Aklanacağımdan emin olduğum ve bu sürecin hızlı bir şekilde son bulması için yapılacak olan her türlü teste rızam vardır. Siyasetin yargıya-yargının da siyasetin alanına girmemesi, karşı tarafın şikayetiyle şüpheli olarak ben de şikayetçi olduğum için dava yürüyeceğinden bu süreçte soruşturmanın selameti ve mensubu olduğum siyasi partinin zarar görmemesi için İl Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi bildiririm. Her zaman olduğu gibi İYİ Parti'nin neferi olacağım değişmez bir gerçektir. Bu soruşturmaların sonucunda tüm kamuoyunda aklandığım zaman aktif siyasetime devam edeceğim. Bu süreçte bağımsız Türk yargısından dileğim; Azami süratle bu soruşturmanın sonlandırılmasıdır.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

İFTİRA ATIYOR

Avukat Şali Arslan ise suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmediklerini açıkladı. Böyle bir tehdit suçu hiçbir şekilde söz konusu olmadığını da belirten Avukat Arslan, "Asılsız iddia ve iftiralarda bulunan E.Ş. isimli kadının geçmişte de birçok suç kaydının olduğu sosyal medyaya da yansımıştır. E.Ş. isimli kadının beyanları iddia niteliğindedir. Ortada somut ve ispatlanabilir herhangi bir delil yokken, yargı kararı gibi kesin ve kati beyanlarda bulunup, kamuoyunu yanıltması tamamen siyasi suikastır.

Bize göre, burada tehdide maruz kalan müvekkilimden başkası değildir. Mücerret ve gerçek dışı beyanlar ile sosyal medyayı kullanarak, karalama kampanyası düzenleyenler, paylaşım yapanlar karşısında hukuki mücadelemiz hiçbir zaman son bulmayacaktır. Muhakkak ki, siyaset ve ticari hayatında birçok başarılara imza atan değerli siyasetçi ve iş insanı olan müvekkilimin geçmişte birçok siyasetçilerin yaşadığı ve maruz kaldığı bu tarz iftira Türk Milleti'nin itibar etmeyeceği bize göre aşikardır" dedi.