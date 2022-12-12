Sevgilisinin ‘ilişki ve tehdit’ iddiaları gündemi sarsmıştı! İYİ Partili başkan istifa etti...

Antalya'da E.Ş. isimli kadın Konyaaltı ilçesindeki polis merkezine giderek, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran'ın kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Mehmet Başaran ile 3 yıldır ilişki yaşadıklarını, bu ilişkiden 4 aylık hamile olduğunu iddia eden E.Ş., Başaran'ın bebeğini aldırmak için kendisine baskı yaptığını, bu konuda tehdit ettiğini öne sürdü.
İYİ PARTİLİ BAŞARAN İSTİFA ETTİ
İddialar üzerine açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, "Çirkin bir iftira kampanyası ile karşı karşıya kalmakla beraber tarafıma isnat edilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Aklanacağımdan emin olduğum ve bu sürecin hızla son bulması için yapılacak her türlü teste rızam vardır. Siyasetin yargıya, yargının da siyasetin alanına girmemesi, karşı tarafın şikayetiyle şüpheli olarak ben de şikayetçi olduğum için dava yürüyeceğinden bu süreçte soruşturmanın selameti ve mensubu olduğum siyasi partinin zarar görmemesi için il başkanlığı görevimden istifa ettiğimi bildiririm.
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran'ın (65) kendisinden 33 yaş küçük olan sevgilisi E.Ş. (32) yaklaşık 4 aylık hamile olduğunu ve Başaran'ın kendisinden olan çocuğu aldırması için baskı yaptığını, bu konuda kendisini tehdit ettiğini söyleyerek şikayette bulundu. Konyaaltı'nda karakola başvuran E.Ş isimli kadın, sevgilisi olduğunu belirttiği İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran hakkında 'tehdit' iddiasıyla şikayette bulundu.
"3 YILLIK İLİŞKİMİZ VAR"
Mehmet Başaran ile yaklaşık 3 yıldır ilişkileri olduğunu belirten E.Ş, 4 aylık hamile olduğunu söyledi. Başaran'ın kendisine çocuğu aldırmak için baskı yaptığını ve bu konuda tehdit ettiğini söyleyen E.Ş, şikayette bulundu. Şahin'in; elektronik kelepçe, kadın sığınma evi ve önleyici tedbir kararı istemezken cep telefonuna KADES uygulaması telefonuna indirilerek zor anda güvenlik güçlerinden yardım isteyeceği öğrenildi. Şikayetin ardından olay ile ilgili güvenlik güzleri güçleri ve savcılığın tahkikata başladığı ifade edildi.