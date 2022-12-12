Sevgilisinin ‘ilişki ve tehdit’ iddiaları gündemi sarsmıştı! İYİ Partili başkan istifa etti...

İYİ PARTİLİ BAŞARAN İSTİFA ETTİ



İddialar üzerine açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, "Çirkin bir iftira kampanyası ile karşı karşıya kalmakla beraber tarafıma isnat edilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Aklanacağımdan emin olduğum ve bu sürecin hızla son bulması için yapılacak her türlü teste rızam vardır. Siyasetin yargıya, yargının da siyasetin alanına girmemesi, karşı tarafın şikayetiyle şüpheli olarak ben de şikayetçi olduğum için dava yürüyeceğinden bu süreçte soruşturmanın selameti ve mensubu olduğum siyasi partinin zarar görmemesi için il başkanlığı görevimden istifa ettiğimi bildiririm.