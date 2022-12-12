Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştiren Başkan Erdoğan, "TOGG'un fabrika açılışına gelmeyip, 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum. Hamburger burada çok ama TOGG yok. Türkiye'nin meselelerine yerli ve milli çözümler üretmek yerine ithal ekonomi komiserlerinden medet umanları bir an önce içinde bulundukları gaflet uykusundan uyanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ayrıca, önümüzdeki dönemde günlük petrol üretimini 100 bin varile çıkartmayı planladıklarını söyledi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Yenilikçilik alanında öne çıkan isimleri bir araya getiren bu etkinliğe katkı sunan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. TİM ve Ticaret Bakanlığımızı da kutluyorum.

Etkinliklerin önümüzde yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Her bir başarı hikayesiyle milletimizin çelikten iradesine bir kez daha şahit oluyoruz.

Meselenin sadece kaynak değil bir yürek meselesi olduğuna da şahit oluyoruz.