SON DAKİKA | MSB görüntüleri paylaştı! 4 PKK’lı terörist böyle teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak! Komandolarımızın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği hava destekli operasyonda kaçamayacaklarını anlayan 4 PKK'lı terörist işte böyle teslim oldu.