Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak düzenlenen hava harekatında teslim olan 4 PKK'lı teröristin görüntülerini paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak! Komandolarımızın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği hava destekli operasyonda kaçamayacaklarını anlayan 4 PKK'lı terörist işte böyle teslim oldu.
TERÖRİSTLERİN ETRAFI SARILDI
Havadaki ve karadaki unsurların birbiriyle koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucu terörist grubun çevresi tamamen sarıldı.
SON DAKİKA: MSB görüntüleri paylaştı! 4 PKK'lı terörist böyle teslim oldu | Video
Bulundukları yerden kaçamayacaklarını anlayan teröristler silahlarını bırakarak teslim oldu.
"ELLERİNİZ DERT GÖRMESİN"
Helikopter bölgeden ayrılmadan pilot ile komandolar telsizden, "elleriniz dert görmesin, Allah'a emanet olun" sözleri ile birbirlerini tebrik ederken teslim olan teröristlerle birlikte dört adet AK-47 piyade tüfeği ile silaha ait 600 mermi, 10 el bombası, telsiz, keskin nişancı dürbünü de ele geçirildi.