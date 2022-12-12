SON DAKİKA | MSB’den PKK’ya bir darbe daha! 3 PKK’lı terörist etkisiz

Son dakika haberi.... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Teröristleri hayalleriyle birlikte hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristleri hayalleriyle birlikte hendeklere gömmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 12, 2022
Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/N7UorCUYZo