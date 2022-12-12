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Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:35

SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 3 PKK'lı terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB’den PKK’ya bir darbe daha! 3 PKK’lı terörist etkisiz

Son dakika haberi.... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Teröristleri hayalleriyle birlikte hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 3 PKK'lı terörist etkisiz
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