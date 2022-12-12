Terör örgütlerine 2022 darbesi

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde düzenlediği Pençe Harekatı ile terör örgütlerine aman vermezken İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün seçkin birlikleri de Türkiye'nin iç güvenliğini sağlama noktasında terör örgütlerini yönelik üst üste başarılı operasyonlar gerçekleştiriliyor. Terörizmle etkin mücadele edilmesi amacıyla ayrı ayrı stratejiler oluşturarak uygulanmaya başlandı. Alınan bu kararla birlikte terör örgütlerinin hareket alanları kısıtlandı, maddi destekleri azaldı, lojistik destekleri kesildi, aktarım kapasiteleri düşürüldü.





TERÖR ÖRGÜTLERİNE 128 BİN OPERASYON

Güvenlik birimlerinin iç güvenlik faaliyetleri kapsamında terörle mücadelesi aralıksız devam ederken terör örgütleri nefes alamaz duruma getirildi. 2022 yılında PKK'a yönelik 116 bin 699, DEAŞ'a yönelik bin 227, FETÖ'e yönelik 10 bin 150, sol terör örgütlerine yönelik 279 olmak üzere toplam 128 bin 335 operasyon düzenledi.





Terörle mücadelenin en temel noktalarından biri, terör örgütlerinin finans kaynaklarının yok edilmesi. Terör örgütlerinin finansman ihtiyacı sadece herhangi bir terör eylemini yapmak için gerekli olan paradan ibaret olmadığı biliniyor. Örgütler ideolojik propaganda yapmaktan alandaki örgüt üyelerine destek sağlamaya, ulaşım giderlerinden yeni üyeleri eğitmeye, sahte doküman üretmekten silah satın almaya, gıda temininden bomba malzemeleri satın almaya kadar geniş bir yelpazede finansman ihtiyacı duyuyorlar. Terör örgütleri ihtiyaçları olan finans kaynaklarını mali sistemin kullanılması, hawala sistemi, nakit kuryelerin kullanılması, yasal ticari işletmelerin kullanılması, kar amacı gütmeyen kuruluşların kullanılması, değerli maden ve taşların kullanılması, sanal paraların kullanılması yöntemleriyle temin ediyor.





TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YAKLAŞIK 8 MİLYAR LİRASI ELE GEÇİRİLDİ

Terör örgütlerinin finans sağlama yöntemlerini çürütmek ve finans kaynaklarını bitirmek amacıyla güvenlik güçlerimiz tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde; 2021 yılın da47 operasyonda 59 şüpheli tutuklanırken 1 milyar 519 milyon 509 bin lira para ele geçirildi. 2022 yılına gelindiğinde ise düzenlenen 62 operasyonda 101 kişi tutuklanırken 7 milyar 917 milyon 116 bin lira ele geçirildi.





Terör örgütlerinin varlıkları ve finans kaynaklarına erişiminin önlenmesi, barınma, lojistik, eylem maliyeti gibi finansal ihtiyaçların temininin önlenmesi ve terörizmin finansmanı alanındaki etkinliği daha da artırmak adına Birleşmiş Milletler (BM), Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Avrupa Konseyi gibi birçok ulusal ve uluslararası alanda ortak çalışmalar yürütüldü. Gerek yurt içinde güvenlik görevlilerimizce gerçekleştirilen başarılı operasyonlar gerekse yurt dışında ilgili bakanlıkları çalışmaları neticesinde, terör örgütlerinin finans kaynakları büyük ölçüde ortadan kaldırıldı.