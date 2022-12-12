Yargıtay kararlarının tamamı yeni yılda gerekçeli yazılmaya başlanacak

Yargıtay'da "Gerekçeli Karar Yazım Rehberi Semineri" düzenlendi. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Yargıtay Gerekçeli Karar Yazım Rehberi Semineri"ne katıldı.

Seminerin açış konuşmasını yapan Akarca, adli kalitenin önemli bir bileşeni olarak gerekçeli karar kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yaklaşık iki yıldan beri kapsamlı ve sistematik bir çalışma yürütüldüğünü, Yargıtayın ülkede içtihat birliğini sağlamasının ve yargı hizmeti kalitesini artırmasının en etkili aracının gerekçeli kararlar olduğunu ifade etti.

"KALİTELİ GEREKÇELİ KARAR, KALİTELİ ADALETTİR"

Kaliteli gerekçeli kararın, kaliteli adalet olduğunun altını çizen Akarca, tutarlı ve istikrarlı gerekçeli kararların, uyuşmazlıkların nasıl çözüleceği konusunda somut ve detaylı bir rehberlik sunarak kanun önünde eşitliği ve içtihat birliğini güçlendireceğini vurguladı.

YENİ YILDA UYGULANMAYA BAŞLANACAK

Gerekçeli Karar Yazım Rehberi'nin Yargıtayın reform çalışmalarıyla olan ilişkisine de değinen Akarca, Rehberin Ocak ayından itibaren Yargıtayın tamamında uygulanmaya başlanacağını bildirdi.

Oturum başkanlığını Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil'in yaptığı seminerde, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Seracettin Göktaş ile Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay da sunum yaptı.

Seminere, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay daire başkanları ile üyeler katıldı.