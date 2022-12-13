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Giriş Tarihi: 13.12.2022

3 PKK’lı öldürüldü 4’ü ise teslim oldu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
3 PKK’lı öldürüldü 4’ü ise teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri hayalleriyle birlikte hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Terörle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. Bakanlık ayrıca Irak'ın kuzeyinde teröristlere yönelik hava destekli operasyonda kıstırılan 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.
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3 PKK’lı öldürüldü 4’ü ise teslim oldu
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