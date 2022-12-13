AK Partili Uğur Aydemir’den CHP’ye ekonomi dersi

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, TBMM'de devam eden 2023 Yılı Bütçe Maratonunda Hazine ve Maliye Bakanlığının Bütçesi üzerinde konuştu. Aydemir, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı ekonomik modelimiz ile ülkemizi ve ekonomimizi büyütmeye devam ediyoruz diyerek sözlerine başladı.

Salgının etkilerinin en şiddetli olarak yaşandığı 2020 yılında küresel ekonomi yüzde 3,4 daralırken, Türkiye'nin yüzde 1,8 büyüme kaydederek OECD ülkeleri arasında en yüksek büyüme kaydeden ülkelerden biri olduğunu belirten Aydemir, Türkiye'nin 2021 yılında da yüzde 11,4 büyüme oranıyla son 50 yılın en yüksek büyüme hızına ulaştığını ifade etti. Türkiye olarak, bu büyüme başarısını 2022 yılında da sürdürdüğümüzüifade eden Aydemir, 2022 yılının ilk 3 çeyreğinde de yüzde 6,2 büyüme kaydettiğimizi söyledi.

Aydemir, "Ekonomik büyümeyle paralel bir biçimde AK Parti Hükümetleri olarak bütçemizi de son 20 yılda reel olarak 3 kattan fazla büyüttük" dedi.

AK Parti döneminde kamu borçluluğunun da azaldığını belirten Aydemir, verdiği rakamlarla son 20 yılda ülke olarak geldiğimiz noktayı özetledi.

Türkiye'de 2002 yılında AB Tanımlı Kamu Borç Stokunun GSYH'ya oranının yüzde 71,5 seviyesinde olduğunu hatırlatan Aydemir, bu oranın 2022 yılına yüzde 39,5 seviyelerine gerilediğini ifade ederek son 20 yılda bu oranın Japonya'da yüzde 141,7'den yüzde 262,5'a, ABD'de yüzde 53,8'den yüzde 128'e ve euro bölgesinde yüzde 68.1'den yüzde 94.2'ye yükseldiğini belirtti.

Aydemir, "Son 20 yılda dünya ülkelerinde borçluluk oranları artarken Türkiye'de 'Her doğan çocuğun, Erdoğan sayesinde borcu yüzde 45 oranında azalmıştır, bunun için Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimiz adına teşekkür ediyorum!" dedi.

BÜTÇEDEKİ FAİZ HARCAMALARININ ORANI DÜŞTÜ

Aydemir, kendinden önce konuşma yapan CHP'li Milletvekillerinin sürekli bütçenin faiz bütçesi olduğu şeklindeki eleştirilere de yine rakamlarla yanıt verdi.

Öncelikle nominal rakamları alarak bir değerlendirme yapmanın doğru bir yaklaşım olmadığını ifade eden Aydemir, oransal ve karşılaştırmalı değerlendirmenin daha gerçekçi olduğunu söyleyerek oranları paylaştı.

2002 yılında faiz harcamalarının bütçe içindeki payının yüzde 43,2 olduğunu ifade eden Aydemir, bu oranın 2022 yılında yüzde 10.5 seviyesine gerilediğini ve 2002 yılında toplanan 100 liralık verginin 85,7 lirası faize giderken bu oranın da 2022 yılında yüzde 14,5 seviyesine gerilediğini ifade etti.

TOPLANAN VERGİLER 85 MİLYONA GİDİYOR

AK Parti öncesi toplanan vergilerin nerdeyse tamamının faizegittiğini ama AK Parti dönemlerinde vatandaşlarımızdan toplanan vergilerin eğitime, sağlığa, ulaşıma, savunma sanayiine, sosyal yardımlara kısacası 85 milyon vatandaşa eser ve hizmet olarak geri döndüğünü ifade etti.

Aydemir bu kapsamda Çanakkale Köprüsü, İstanbul Havaalanı, Marmaray, Yerli Otomobilimiz TOGG, İHA, SİHA, Kızılelma, Yusufeli Barajı gibi çok önemli eser ve hizmetlerin ülkemize kazandırıldığını söyledi.

CHP ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYSUN

Aydemir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın 'Siyasilerin hedeflerine ulaşamadığında ya özür dilemesi gerektiğini ya da istifa etmesi gerektiğini yönelik eleştirilerine de cevap verdi.

Aydemir, "Evet, bu konuda Sayın Öztrak'a katılıyorum. Ancak CHP'nin şapkasını önüne koyarak düşünmesi gerekir. Yönetimiyle birlikte Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybetti, kaç tane hedefini tutturamadı? Niye hâlâ orada oturuyor? Bu konuda kendilerini bir değerlendirmeleri gerekir!" diyerek sözlerini tamamladı.