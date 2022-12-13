Başkan Erdoğan, selzedeyle telefonda görüştü: Türkmenistan ziyareti sonrası bölgeye geleceğim

"DÜNYA DURDUKÇA DURUN SİZ"

Zülfiye teyze ise Başkan Erdoğan'a, "Allah razı olsun, sizin gibi devlet başkanı görmedik, dünya durdukça durun siz. Allah razı olsun." dedi.

Başkan Erdoğan sel bölgesinde afetten etkilenen vatandaşla telefonda konuştu | Video

Başkan Erdoğan'ın Türkmenistan ziyareti sonrası bölgeye geleceğini söylemesi üzerine Zülfiye teyze, "İnşallah başımın üstünde yerin var. Emine Hanım'a da çok selam söyleyin. Öpüyorum sizi gözlerinizden" diye konuştu.