Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye ziyaret

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulunuyor. Kritik görüşme MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşiyor.

GÜNCEL KONULARI GÖRÜŞECEKLER

Bugün saat 16.00'da gerçekleşen görüşmede iki liderin güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

ERDOĞAN TOPLANTI SONRASI TÜRKMENİSTAN'A GİDECEK

Başkan Erdoğan'ın bu önemli görüşme öncesinde saat 14'te Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i kabul etmişti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşti

Başkan Erdoğan ziyaretin ardından ise Türkiye-Azerbaycan- Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Türkmenistan'a gidecek.

SON GÖRÜŞME 9 KASIM'DAYDI

Başkan Erdoğan ile Bahçeli son olarak 9 Kasım'da Beştepe'de bir araya gelmişti.