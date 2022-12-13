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Giriş Tarihi: 13.12.2022 16:57

Firari FETÖ'cü Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep’te 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Firari FETÖ’cü Gaziantep’te yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bylock kullanıcısı G.K. isimli şüpheli yakalandı. G.K., yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği Adli mercilerce tutuklandı.

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Firari FETÖ'cü Gaziantep'te yakalandı
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