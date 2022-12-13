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Giriş Tarihi: 13.12.2022 13:34

Kırıkkale'de FETÖ davasında 15 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kırıkkale'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında dava açılan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) AŞ'nin eski çalışanları, esnaf ile örgütün okul ve dershanelerinde görev yapan 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de FETÖ davasında 15 sanığın yargılanmasına devam edildi

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar İ.K, H.L, O.K, H.A, A.Y, A.Ş, Ş.Ö, S.Ö. ve E.D. ile avukatları hazır bulundu.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla başka bir dosyadan tutuklu bulunan T.Ç. ise Keskin T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanıklardan R.K, M.S.D, E.Ü, M.A. ve A.P. ise duruşmada yer almadı.

Mahkeme heyeti, dosyaya yeni dahil olan tanıkların dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Kırıkkale'de FETÖ davasında 15 sanığın yargılanmasına devam edildi
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