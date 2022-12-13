Kırıkkale’de FETÖ davasında 15 sanığın yargılanmasına devam edildi

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar İ.K, H.L, O.K, H.A, A.Y, A.Ş, Ş.Ö, S.Ö. ve E.D. ile avukatları hazır bulundu.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla başka bir dosyadan tutuklu bulunan T.Ç. ise Keskin T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanıklardan R.K, M.S.D, E.Ü, M.A. ve A.P. ise duruşmada yer almadı.

Mahkeme heyeti, dosyaya yeni dahil olan tanıkların dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.