İBB İstanbul’un yatırım bütçesini yüzde 57’den yüzde 34’e düşürdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi Aralık ayı 2'nci toplantısı Saraçhane'de gerçekleşti. Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Yatırım ve Proje İzleme Araştırma Komisyonu'nun 5 aylık çalışması sonrasında tamamlanan raporuna ilişkin bilgilendirme yapıldı.

AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Can Erdündar tarafından yapılan bilgilendirmede komisyon raporunda dikkat çeken bilgiler verildi. Komisyon raporuna göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son 3 yılda yatırım bütçesinin düştüğü tespit edildi.

YATIRIM BÜTÇESİ YÜZDE 57'DEN YÜZDE 34'E DÜŞTÜ

Konuya ilişkin bilgilendirme yapan Erdündan, "AK Parti döneminde 2016 yılında İBB bütçesinin yüzde 53, 2017 yılında yüzde 57, 2018 yüzde 55'i sermaye gideri olarak İstanbulluya yatırım ve proje üretme için harcanmışken bu oranlar CHP döneminde 2019 yılında yüzde 40'a, 2020 ve 2021 yıllarında ise yüzde 34'lere kadar düşmüştür" ifadelerine yer verdi.

'AÇILIŞI YAPILANLAR AK PARTİ DÖNEMİNDEN KALAN PROJELER'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun '150 günde 150 proje' adı altında yaptığı açılışlara da yer verilen raporda, "Son günlerde önümüze konulan 150 gün 150 proje çalışması ile İBB yönetiminin proje ve yatırımlara ağırlık verdiği gibi bir algı çalışması ile karşı karşıyayız. İstanbul'a alternatif ulaşım güzergahları oluşturamamış, İstanbullunun güvenli konutlara ulaşması adına üzülerek yaya kalmış, İstanbullunun ulaşımını yatırımsızlık ve planlanamamış hoyratça yatırımlarla kaosa çevirmiş. İBB yönetimi, tamamı AK Parti döneminde başlanan ve devam eden yatırımlarda kurdele keserek ve tek bir yatırım veya projeyi oda oda bölmek suretiyle yeni projeler gibi göstererek İstanbulluyu aldatma yolunu tercih etmiştir" denildi.

RAYLI SİSTEME AYRILAN BÜTÇE DE DÜŞÜRÜLDÜ

Rapora yansıyan detayları aktaran Erdündar ayrıca, "2016-2017-2018 yıllarında İBB raylı sistem çalışmaları için 7.8 milyar TL harcamış ve bu 3 yılın bütçe içindeki payı yıllık ortalama yüzde 13.75'tir. 2019-2020-2021 yıllarında yani CHP döneminde ise raylı sistemlere 7.6 milyar TL ödemişsiniz. Toplam bütçedeki yıllık ortalaması ise yüzde 10.64. AK Parti döneminde projelendirmeye ayırılan tutar dahi yakalanamamış" dedi.

'METROLAR DURDURULDU' DENİLEN DÖNEMDE 41,37 YAPILDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin 'Metroları durdurmuşlar' denilen 2017-Haziran 2019 tarihleri arasında metroların durdurulmadığı İBB tarafından 41,37 kilometre metro yapıldığı da rapora yansıdı. Aynı raporda Temmuz 2019 - 2021 yılı sonuna kadar İBB tarafından 26,59 kilometre metro yapıldığı aktarıldı.

YOL-KAVŞAK- KÖPRÜ, TÜNEL YAPIMI YÜZDE 15.09'DAN YÜZDE 10.63'E DÜŞTÜ

Ulaşım yatırımlarının da düştüğü tespit edilen raporda, "Yol, kavşak, üst geçit, alt geçit, köprü, tünel yapım ve bakımı için yine 2016-2017-2018 yıllarındaki bütçe gideri içerisindeki pay yıllık ortalama yüzde 15.09 iken, 2019-2020-2021 yıllarında yüzde 10.63'e düştüğünü görülüyor" denildi.

YEŞİL ALAN VE OTOPARK YAPIM BÜTÇESİ 0,68'E GERİLEDİ

Rapora ayrıca yeşil alan çalışmalarına ilişkin olarak 2016-2017-2018 yıllarında bütçe gideri içindeki payının yüzde 6.76'dan 2019, 2020 ve 2021 yıllarında yüzde 4,09'a düştüğü belirlendi.

Otopark çalışmaları ile ilgili olarak 2016, 2017 ve 2018 yıllarındaki ortalamanın yüzde 1,34 olduğu, 2019, 2020 ve 2021 yıllarındaki toplam bütçe gideri içerisindeki payının ise yüzde 0,68 olduğu görüldü.

CHP GRUBU METROLARIN YAPIMINA HAYIR OYU VERMİŞ…

Yatırım ve Proje İzleme Araştırma Komisyonu'nuna ilişkin bilgilendirme yapan Erdündar borçlanma konusunun da araştırıldığını aktardığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

*Toplamda 25 adet iç borçlanma talebi İBB meclisinde görüşülmüş, 9 adedi AK Parti döneminde, 16 tanesi ise CHP'li İBB döneminde gelmiş ve 9 adet iç borçlanmanın hiçbir tanesine CHP'li meclis üyeleri evet oyu vermemişler.

*Bunların içinde biri Dudullu- Bostancı metro inşaatına ret verilmiş. Bir diğeri ise Halk Ekmeğin Arnavutköy'de yer alan sizin açılışını yaptığınız fabrikasının projesi. Hepsine ret vermişsiniz.

*CHP döneminde ise 16 dosyanın 15 tanesi oy birliği ile geçmiş 1 tanesi de başkanlık makamı tarafından geri çekilmiş. Yani AK Parti grubu ret vermemiş siz dosya yanlış geldi diye geri çekmişsiniz.

*2016-2017-2018 yıllarında toplam 7 milyar tutarındaki borçlanmaya oy çokluğu ile 2019-2020-2021 yıllarında ise 10 milyar tutarındaki borçlanma oybirliği ile kabul edilmiş. Ekrem bey borçlanmayı sevmiş lakin proje üretmeyi pek sevememiş gibi görünüyor.

*Dış borçlanmada ise 2016-2201 yılları içerisinde İBB döneminde toplam 23 adet dış borçlanma talebini İBB meclisinde görüşmüş. Bunlardan 8 adedi AK Partili İBB döneminde meclise gelmiş iken, 15 adedi ise CHP'li İBB döneminde meclisimizde görüşülmüş. 8 adet projenin tamamının oy çokluğu ile geçtiğini görüyoruz. CHP'lilerin iradesini, bu projelerin yapılmamasından, bu projelerin İstanbulluya ulaşmamasından yana kullandığını görüyoruz.

*Bu dış borçlanma dosyalarında CHP grubu olarak Ataköy-İkitelli metro hattı inşaatına hayır demişsiniz, 300 adet metro teminine hayır demişsiniz. Eminönü-Alibeyköy tramvay hattına hayır demişsiniz. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattına hayır demişsiniz. Kaynarca-Pendik Tuzla metro hattına, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattına, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattına, Kirazlı-Halkalı metro hattına, Başakşehir- Kayaşehir hattına, Mahmutbey-Bahçeşehir hattına, CHP'li meclis üyeleri olarak hayır demişsiniz. Ve daha nicelerine hayır demişsiniz.

*CHP dönemi olan sizin döneminizde ise 15 adet dış borçlanma dosyası meclise geldi. 15'i de oybirliği ile geçmiş, 1 tanesi yine oybirliği ile iade edilmiş. Yani sizin bürokratlarınızın ve yönetiminizin hatalı işlemlerini yine bu meclis düzeltmiş."

SOSYAL KONUT FAALİYETLERİ 0,34'TEN 0,04'E DÜŞTÜ

Sosyal Konut Faaliyetlerine ilişkin olarak detayları da paylaşan Erdündar "2016, 2017 ve 2018 yıllarında toplam 191 milyon 110 bin 388 TL harcanmış olup 3 yıllık toplam bütçe gideri içerisindeki payı yüzde 0,34 iken, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında toplam 26 milyon 292 bin 805 TL harcandığı ve 3 yıllık toplam bütçe gideri içerisindeki payının yüzde 0,04 olduğu tespit edilmiştir" diye konuştu.