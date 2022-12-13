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Giriş Tarihi: 13.12.2022 14:21

Hatay'da DEAŞ operasyonu

Hatay’ın Apaydın mahallesinde DEAŞ Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan bir kişi, Jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan kişi işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da DEAŞ operasyonu

Hatay İl Jandarma komutanlığı eylem hazırlığında bulunan DEAŞ terör örgütüne bir darbe daha vurdu.

Demirköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Apaydın köyünde önleyici kolluk devriyesi sırasında hareketlerinden şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Yapılan sorgulamada şahsın DEAŞ terör örgütü üyesi olduğunu ve terör örgütüne üye olmak suçundan arandığını tespit eden Jandarma A.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.A. Jandarma'da tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Hatay'da DEAŞ operasyonu
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