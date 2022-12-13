Hatay’da DEAŞ operasyonu

Hatay İl Jandarma komutanlığı eylem hazırlığında bulunan DEAŞ terör örgütüne bir darbe daha vurdu.

Demirköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Apaydın köyünde önleyici kolluk devriyesi sırasında hareketlerinden şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Yapılan sorgulamada şahsın DEAŞ terör örgütü üyesi olduğunu ve terör örgütüne üye olmak suçundan arandığını tespit eden Jandarma A.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.A. Jandarma'da tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.