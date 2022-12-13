Bakanlığının 2023 bütçelerinin görüşmelerinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika gezisinden hamburger teknolojisi çıktığını belirtti. Varank, "Teknolojiyi 10 bin kilometre uzakta arayacağına, 400 kilometre ötedeki TOGG fabrikasının kapısına dayansaydı. Sizin teknolojiden anladığınız, Amerika'yla online bağlantı kurmakmış. Ödemeyi unuttuğunuz elektrik faturalarını bile online ödeyebiliyor, hatta çok sevdiğiniz hamburgeri bile online sipariş edebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.Varank, "Kılıçdaroğlu'nun gezisinden hangi teknoloji ön plana çıktı? Hamburger teknolojisi. (Togg fotoğrafını göstererek) İşte bizim teknoloji, işte CHP'nin teknoloji gündemi. 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 99. yılında, Togg'un teknoloji kampüsünü büyük bir coşkuyla açarak seri üretim bandından indirdik. Ete kemiğe bürünmüş başarıya rağmen Togg'un yerliliğini sorgulayan muhalefetle karşı karşıyayız. Her alanda yerliliği yükselttik ama muhalefetin yerliliğini yükseltemedik. Danışman Amerika'dan, finansman Londra'dan, akıl Almanya'dan ama lafa gelince, Togg'un neresi yerli? İthal muhalefetsiniz siz ithal" değerlendirmesini yaptı.