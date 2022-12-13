‘Sana yanlış bilgi aktarmışlar’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde partililer ve milletvekilleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM), Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü sonrasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; Kılıçdaroğlu'nun bakanlıktan randevu istemediğini belirterek, "Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm. Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi. Canı sağ olsun. Biz, memleketimizin her meselesini Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanıyla her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız" dedi.Bakan Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili ise, bakanlığın olan biten hakkında sessiz kalmadığını hatırlatarak, "Belli ki Sn. Kılıçdaroğlu'na doğru bilgi aktarılmıyor. O yüzden yaptığım açıklamayı bir de buradan yazayım: Çocuğun cinsel istismarı; din, ahlak, hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektir. Çocuğun cinsel istismarı, bir insanlık suçudur. Mağdure Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış, gerekli tahkikatı yapmış, iddianame hazırlamış ve mahkemeye sunmuş, mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve yargılama sürecini başlatmıştır. Yargılama süreci, kanunlarımızın öngördüğü usulde devam ediyor. Yargılama sonunda maddi hakikat ortaya çıkacaktır. Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır" şeklinde konuştu.