Son dakika: Metina’da 8 terörist etkisiz

Kuzey Irak'ın terör kamplarından ve teröristlerden temizlenerek sınır güvenliğinin sağlanmasına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birliklerinden oluşan komandoların katıldığı 'Pençe-Kilit' harekâtı devam ediyor. Zap Vadisi, Avaşin-Basyan bölgesi ile Metina Dağı'nda süren operasyonlarda, terör örgütüne bir darbe daha vuruldu. Şırnak'ın Uludere İlçesi ile Hakkari'nin Çukurca İlçesi arasında yer alan Metina Dağı bölgesinde yapılan keşif çalışmaları sırasında bir grup PKK'lı terörist tespit edildi. Bölgede görev yapan İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yapılan çalışmalarda, teröristin yerleri tespit edildi. Alınan görüntüler üzerine Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden F16'lar havalandı. Gerçekleştirilen nokta operasyonunda saldırı hazırlığı yaptıkları tespit edilen 8 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ARA, BUL, YOK ET!

Açıklamada, Ara, Bul, Yok Et! Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.