Son dakika! Bakan Özer cevapladı: Yeni öğretmen ataması olacak mı?

ÖĞRENCİYE NE KADAR GIDA YARDIMI YAPILIYOR?

3,5 milyar ders kitabı tüm öğrencilere ücretsiz olarak verildi. Burslar, pansiyonlar ve yardımcı kaynaklar ile ilgili atılımlar... Bu sosyal politikaların hepsi bir araya geldiğinde eğitimdeki okullaşma oranı arttı.

Yemeğe ihtiyacı olan öğrenci varsa, okul müdürlerimiz onları belirleyip yardımcı oluyor. Ama bunu istismar etmek gerçeği saptırmaktır. 1,5 milyon öğrenci ücretsiz bu yardımdan faydalanıyor.



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