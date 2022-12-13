Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan ziyareti öncesi gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Suriye'ye kara harekatı' mesajı: Sessiz kalmamız mümkün değil | Video
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katılmak üzere az sonra yola çıkacağız. Dışişleri Bakanlarımızın ön hazırlıkları tamamlamalarının ardından devlet başkanları olarak böylelikle yeni bir iş birliği formatını da başlatıyoruz. Ortak tarih, dil ve kültür bağlarımızın olduğu Azerbaycan ve Türkmenistan'la iş birliğimiz her geçen gün daha da güçleniyor.
Dayanışmamızı daha da geliştirme potansiyeline sahip olduğumuz aşikardır. İlişkilerimizi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızda mevcut bölgesel ve küresel gelişmelerin sunduğu imkanları da göz önünde bulunduruyoruz. Avaza zirvesi bu gayretlerimizin en yeni ve somut örneğidir.
ANTALYA'DA SEL FELAKETİ
Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizi etkileyen sel ve su baskınları sonrasında da tüm imkanlarımızı insanımız için seferber ettik. Bu kapsamda olayın ilk anından itibaren hem müdahale hem iyileştirme çalışmalarını başlattık. İçişleri, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm bakanlarımız hemen bölgeye intikal ettiler. Bakanlarımız bölgede yürütülen faaliyetlerin koordinasyonuyla bizzat ilgileniyor. Toplam 13 bin 200 dekar tarım arazisi ve seralarda zarar meydana gelmiştir. Ayrıca konut, iş yeri ve araçlarla ilgili zarar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor. AFAD koordinasyonunda ilgili kamu kurumları STK'lar, gönüllülerimiz ile birlikte toplam 1804 personel, 395 araç ve iş makinesi görev yapmaktadır.
Afetin etkili olduğu Kumluca, Finike ve Demre ilçesinde genel hayata etkili Afet Bölgesi kararı alınmıştır. Ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir. İlk etapta AFAD'dan 20 milyon lira, esnaflarımızın zararını gidermek için Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Birlikleri'nden 50 milyon lira, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden 30 milyon lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2,5 milyon lira olmak üzere toplamda 100 milyon lirayı aşkın bir destek bölgeye gönderilmiştir. Bunların yanı sıra KOSGEB'den, afetten zarar gören her bir esnafımız için 250 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredi imkanı sağlanmıştır. Devletimiz, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla afetze3delerimizin yanında olmayı sürdürecektir.
TÜRKMEN GAZINA TÜRKİYE ROTASI
Zirve doğal gaz konusunda adım atmaya yönelik. Temennimiz Türkmen gazını Hazar üzerinden ülkemize getirmek.
SURİYE'YE KARA HAREKATI OLACAK MI?
Her zaman söylediğim gibi, bu işin adresi ve tarihi verilmez. Fakat, Soçi Mutabakatı'nda sayın Putin ile vardığımız hedefler belli. Hedefimiz sınırdan güneye, bizim 30 KM'lik derinlikte bir hedefimiz var buralardan ülkemiz sürekli olarak teröristlerin tehdidi altında kalıyor. Bunlar son zamanda çoğaldı. Sessiz kalmamız mümkün değil. Suriye'nin kuzeyinde zaman zaman topraklarımıza karşı yapılan saldırılara sessiz kalmamız mümkün değil. Bunu uyarıp, hatırlatıyoruz. Burada atacağımız adımlarda Rusya ile birlikte beraber karar ve uygulamada kendisinden destekleri istedik. Bu konuda asla taviz veremeyiz. Terör tehdidi altında olan ülkemdir. Kimseden izin alacak değiliz.
EYT MESAJI
EYT konusunda çalışmalar sürüyor. İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız