Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ’Suriye’ye kara harekatı’ mesajı: Sessiz kalmamız mümkün değil

ANTALYA'DA SEL FELAKETİ

Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizi etkileyen sel ve su baskınları sonrasında da tüm imkanlarımızı insanımız için seferber ettik. Bu kapsamda olayın ilk anından itibaren hem müdahale hem iyileştirme çalışmalarını başlattık. İçişleri, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm bakanlarımız hemen bölgeye intikal ettiler. Bakanlarımız bölgede yürütülen faaliyetlerin koordinasyonuyla bizzat ilgileniyor. Toplam 13 bin 200 dekar tarım arazisi ve seralarda zarar meydana gelmiştir. Ayrıca konut, iş yeri ve araçlarla ilgili zarar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor. AFAD koordinasyonunda ilgili kamu kurumları STK'lar, gönüllülerimiz ile birlikte toplam 1804 personel, 395 araç ve iş makinesi görev yapmaktadır.

Afetin etkili olduğu Kumluca, Finike ve Demre ilçesinde genel hayata etkili Afet Bölgesi kararı alınmıştır. Ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir. İlk etapta AFAD'dan 20 milyon lira, esnaflarımızın zararını gidermek için Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Birlikleri'nden 50 milyon lira, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden 30 milyon lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2,5 milyon lira olmak üzere toplamda 100 milyon lirayı aşkın bir destek bölgeye gönderilmiştir. Bunların yanı sıra KOSGEB'den, afetten zarar gören her bir esnafımız için 250 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredi imkanı sağlanmıştır. Devletimiz, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla afetze3delerimizin yanında olmayı sürdürecektir.

TÜRKMEN GAZINA TÜRKİYE ROTASI

Zirve doğal gaz konusunda adım atmaya yönelik. Temennimiz Türkmen gazını Hazar üzerinden ülkemize getirmek.