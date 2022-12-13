Türkiye 1 yılda Fransa’yı katladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un mesleki eğitimle ilgili en büyük projesinin, ilk beş yılda 300 bin olan çırak sayısını 800 bine çıkarmak olduğunu söyledi. Bakan Özer, "Türkiye, 159 binden aldığı çırakkalfa sayısını bir yıl dolmadan 1 milyon 152 bine ulaştırdı" dedi. Bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Özer, "Katsayı uygulamasının tarumar ettiği mesleki eğitimden bir Anka kuşu gibi, ülkenin her türlü ihtiyacını karşılayacak eğitim sistemini inşa ettik" diye konuştu.Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için tüm kademelerde ders kitaplarının yirmi yıldan beri ücretsiz dağıtıldığını hatırlatan Özer, bu sürede yaklaşık 3.5 milyar ders kitabı verildiğini, 153 milyon ücretsiz ders kitabına ilave olarak 160 milyon yardımcı kaynağın da öğrencilere ulaştırıldığını söyledi.Aktif olarak kullanılmayan 2 bin 200 köy okulunu yeniden açtıklarına dikkat çeken Özer, "152 bin vatandaş, merkezlerden yararlandı. Köylü vatandaşlarımızın da istedikleri kursları ayaklarında vermeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Milletvekillerinin, eğitim sistemi kademelerindeki öğrenci sayısına ilişkin sorularına ve kayıtdışı öğrenci eleştirilerine de yanıt veren Özer, "İlkokul, ortaokul ve lisede kayıtdışı kalan toplam rakam 280 bin 743'tür. 688 bin veya 670 bin kız çocuğunun okula erişimiyle ilgili sorun hiçbir veriye dayanmamakta. Kız çocukların okullaşma oranı yüzde 39.2'den yüzde 95'e çıktı" ifadelerini kullandı.Ücretsiz yemek uygulamasından 2022'de 1.8 milyon öğrencinin yararlandığını dile getiren Özer, bu rakamı 4 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.