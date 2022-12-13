Türkiye, dokümanda 17. sıraya yükseldi

YÖK'Te "Üniversite Dergileri Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenlendi. Üniversite dergilerinin mevcut durumu, yayın kaliteleri, ulusal ve uluslararası indekslerde taranması, yayın etiğine uygunluğu ile editoryal konuları gibi başlıkların ele alındığı programda mevcut sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Özvar, "Türkiye, 2021'de bir önceki yıla göre doküman sayısını en fazla artıran ülkelerin başında gelirken, dünya sıralamasını ise bir sıra artırarak 17'nci olmuştur" ifadesini kullandı.Akademik yayın süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Özvar, "Akademik süreçlere uygun olmayan davranışlar gösteren üniversite dergilerinin tespit edilmesi durumunda yaptırımların olacağının da bilinmesini isterim" değerlendirmesini yaptı.Bilimsel makalelerde Türkçe dili kullanımının önemini vurgulayan Özvar, "Üniversitelerimizin Türkçe yayın yapmaları, en az uluslararası yayın diliyle yayımlanan makaleler kadar kıymetlidir. Kendi dilini işlemeyen, zenginleştirmeyen, kendi dilini bilimsel bir yayın aracı olarak kullanmayan üniversitelerin, uzun vadede dünyaya bir söz söyleme imkânı bulunmayacaktır" şeklinde konuştu.