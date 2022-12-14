AB’den aldıkları yardım paralarını PKK’ya aktardıkları iddia edilen dernek üyelerinin savunması alındı

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen duruşmaya, 15'i tutuklu 18 sanık ve avukatları katıldı. Tutuklu bir sanık da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Savunma yapan tutuklu sanık Kamile Kandal, başkanlığını yaptığı derneğin sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade ederek, "Göç ve mülteci alanında görev yapan yüzlerce kurumdan biriyiz. Derneğimize kapatma davası açıldı. 3 yıldır derneğimizle ilgili soruşturma yürütülüyor. Toplumda belli bir kesimleri temsil eden, haklarını savunan sivil toplum örgütlerini kapatmak, demokrasiye hizmet etmiyor." dedi.

Dernekte bir suç unsuru olduğunu düşünmediklerini, alan geniş olunca bu tarz derneklere gelen paranın yetmediğini savunan Kandal, "Proje yapmamız suç değildir. Bedeller, miktarlar çok yüksek değil. Daha yüksek miktarlarda hibe alan sivil toplum kuruluşları da var. Bütün sivil toplum dernekleri denetlenmektedir. Üyelerimizin kayıtları sisteme yükleniyor. Avrupa Birliği gerçekten denetledikten sonra parayı hibe ediyor." diye konuştu.

Sanığın savunmasını tamamlamasından sonra bazı sanık avukatları soru sormak isteyince mahkeme başkanı, soruları sanık savunmaları tamamlandıktan sonra toplu şekilde alacağını bildirdi. Bu duruma sanık avukatları itiraz etti. Mahkeme başkanı, avukatların söz almadan konuşması üzerine duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından mahkeme, duruşmayı yarına erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Avrupa Birliğince kabul görülen projeleri kapsamında GÖÇİZDER'e yüksek meblağlarda döviz yardımında bulunulduğu belirtiliyor.

Söz konusu paraların PKK/KCK adına Türkiye'de faaliyet yürüten örgüt mensuplarının finansmanında kullanıldığı aktarılan iddianamede, eylem ve etkinliklerde kullanılan materyallerin maliyesinin de bu kanaldan sağlandığının değerlendirildiği anlatılıyor.

İddianamede 22 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar, 1 sanık için de "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçundan 8 yıl 9 aydan 23 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor.