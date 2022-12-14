Aslı Baykal’dan Kılıçdaroğlu’na jet yanıt: Muhatabım tehlikeye atılan CHP seçmenidir

Aslı Baykal'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt gecikmedi.

Aslı Baykal'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"MUHATABIM TEHLİKEYE ATILAN CHP SEÇMENİDİR"

"Kılıçdaroğlu'nun beni anlayabileceğine hiç ihtimal vermedim ki ondan ciddiyet bekleyeyim… Benim muhatabım değildir. Muhatabım partisi ve ülkesi, bu ciddiyetsiz Genel başkan yüzünden tehlikeye atılan CHP seçmenidir" dedi