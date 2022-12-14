Avaza’da Üçlü Liderler Zirvesi! Başkan Erdoğan, Türkmenistan’da: Türkiye enerji merkezi olma yolunda...

Öte yandan Erdoğan, Azerbaycanlı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir araya gelecek.

TÜRKMEN GAZI İÇİN 3'LÜ ZİRVE

Türkmenistan'ın turizm bölgesi Avaza, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Türkmenistan, dünyada en büyük doğal gaz rezervine sahip ülkeler arasında 4'üncü sırada.

Bu çerçevede liderler, Türkmen doğal gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferi konusunu ele alacak, yol haritasını konuşacak.

Başkan Erdoğan, Türkmenistan ve Azerbaycan liderleri ile görüşüyor | Video

"TEMENNİM ODUR Kİ TÜRKMEN GAZINI ÜLKEMİZE HAZAR ÜZERİNDEN GETİRELİM"

Başkan Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi üçlü zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, "Temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim." ifadelerini kullanmıştı.

Avaza Zirvesi'nin zaten ağırlıklı olarak doğal gaz konusundaki adımı atmaya yönelik olduğunu dile getiren Erdoğan, "Onun için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanım da şu anda bu zirvede bizimle beraber olacak. Orada bu görüşmeleri yapacağız. Tabii bir diğer tarafta da İlham Bey'in olması da bu süreç için önem arz ediyor. Bunları orada üçlü olarak konuşacağız, temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim." ifaelerini kullanmıştı.