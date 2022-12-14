Bakan Soylu açıkladı: Şanlıurfa’da silah kaçakçılığına karışan polisler ve avukat tutuklandı

Burada 10 polis memuru 3 sivil ile bir avukat gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 9 polis tutuklandı. Polis memurları bir tanesi de adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 3 sivil ile bir avukat tutuklandı. Bunu da bilmenizi isterim bu olayın ilk safhasıdır. Bu da özellikle dijitalileri incelendikten sonra hangi hatta sirayet ettiği belirlenecek ve buna yönelik de bir genişleme imkanı olabilecektir. Bizim görevimiz suçluyu yakalamaktır. Bunun cinsi, Cumhuriyeti, çalıştığı yer hiç emniyetli değildir. Kimse devletin üniforması altında suç işleme özgürlüğüne sahip değil gereğini yerine getiriyoruz. Bu silah kaçakçılığı ile alakalı bir Emniyet Müdürü yok. Olsa Emniyet Müdürü de alınırdı. Başka bir rütbeli varsa o da alınır" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'dan ayrılıdı.