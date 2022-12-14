Bakan Soylu açıkladı: Şanlıurfa’da silah kaçakçılığına karışan polisler ve avukat tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gerçekleşen operasyonlar sadece sivillere yönelik bir hadise değil maalesef suçta kamu görevlilerinin de karıştığını görüyoruz. Önemli olan burada suçunu kim olursa olsun gereğini yerine getirmektir. 15 Temmuz darbesi de kamu görevlileri üzerinden biçimlendirmeye çalışılan bir darbe teşebbüsü maalesef çürük yumurtalar oluyor. Biz de gereğini yapmakla mükellefiz.
Şanlıurfa bu sınır hattında şu anda güvenli bölge olarak nitelendirdiğimiz Telabyad ve Resulayn'dan oradan getirdikleri kalaşnikofların burada yine bir zincir üzerinden başka yerlere aktarmak için bir yasa dışı silah kaçakçılığına başvuran bir ekibi yine güvenlik güçlerimiz emniyet teşkilatımız istihbaratımız başarılı bir şekilde tespit etti. Bu zincirin bir halkası bir avukat idi avukat üzerinden yürüyerek, 3 sivil, ve polis memurlarının bu işe karıştığını görünce hemen olay operasyonu yapıldı.
Burada 10 polis memuru 3 sivil ile bir avukat gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 9 polis tutuklandı. Polis memurları bir tanesi de adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 3 sivil ile bir avukat tutuklandı. Bunu da bilmenizi isterim bu olayın ilk safhasıdır. Bu da özellikle dijitalileri incelendikten sonra hangi hatta sirayet ettiği belirlenecek ve buna yönelik de bir genişleme imkanı olabilecektir. Bizim görevimiz suçluyu yakalamaktır. Bunun cinsi, Cumhuriyeti, çalıştığı yer hiç emniyetli değildir. Kimse devletin üniforması altında suç işleme özgürlüğüne sahip değil gereğini yerine getiriyoruz. Bu silah kaçakçılığı ile alakalı bir Emniyet Müdürü yok. Olsa Emniyet Müdürü de alınırdı. Başka bir rütbeli varsa o da alınır" şeklinde konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'dan ayrılıdı.