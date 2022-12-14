Bingöl Merkezli 2 ilde eş zamanlı PKK/KCK operasyon düzenlendi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık eden milis ve işbirlikçilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 13 Aralık 2022 günü Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Bingöl merkezli 2 ilde PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 21 hedef şahsa yönelik eş zamanlı operasyon icra edilmiştir.

Hedef şahısların ikametlerinde yapılan aramada tespit edilen suç ve suç unsurlarına el konulmuş olup, şüpheli şahıslar gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerine devam edilmektedir" denildi.