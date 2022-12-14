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Giriş Tarihi: 14.12.2022 14:16

CHP Bolu'da istifa depremi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, İl Başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. 2023 yılı Haziran ayında yapılacak seçimlere 6 ay kala İl Başkanlığından istifa kararı alan Karsu’nun yaptığı bu özel açıklama büyük yankı yarattı.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
CHP Bolu’da istifa depremi

CHP İl Başkanlığından ayrılacağını bildiren Kazım Karsu, "Eski pehlivanlar, kendi yerine birini gösterir geri çekerlermiş, kendileri güreşirlermiş. Biz de öyle yapıyoruz" dedi.

Karsu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: İl başkanlığından ayrılıyorum. Yaşım geçti, sağlık sorunlarım var; ayrılacağım. CHP'den aday adayı olma durumum da yok. Yerime kimin geçeceğini bilmiyorum. Bugün, yarın istifa edeceğim, formaliteyi bekliyorum. Genel başkanın haberi yok. İki gün önce Genel Başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile Genel Merkezde görüştüm ve kendisine istifa edeceğimi söyledim. İstifa etmek kendi kararım.

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CHP Bolu'da istifa depremi
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