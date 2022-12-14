CHP Bolu’da istifa depremi

CHP İl Başkanlığından ayrılacağını bildiren Kazım Karsu, "Eski pehlivanlar, kendi yerine birini gösterir geri çekerlermiş, kendileri güreşirlermiş. Biz de öyle yapıyoruz" dedi.

Karsu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: İl başkanlığından ayrılıyorum. Yaşım geçti, sağlık sorunlarım var; ayrılacağım. CHP'den aday adayı olma durumum da yok. Yerime kimin geçeceğini bilmiyorum. Bugün, yarın istifa edeceğim, formaliteyi bekliyorum. Genel başkanın haberi yok. İki gün önce Genel Başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile Genel Merkezde görüştüm ve kendisine istifa edeceğimi söyledim. İstifa etmek kendi kararım.