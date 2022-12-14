Burs ve kredi müjdesi gençleri mutlu etti

Gençlikve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından öğrencinin maddi durumuna bağlı olarak geri ödemeli ya da karşılıksız olarak verilen burs ve kredi oranları artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamaya göre, lisans öğrencilerine verilen burs miktarı 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans öğrencilerine verilen burs miktarı 1700 liradan 2 bin 500 liraya, doktora öğrencilerine verilen burs miktarı ise 2 bin 550 liradan 3 bin 750 liraya ulaştı. SABAH'a konuşan öğrenciler, burs ücretlerinde yapılan düzenlemeden oldukça memnun olduklarını dile getirdi.Ailemden uzakta olduğum için burs benim için nimet. Artış oranından çok memnunuz.Alacağım kredi beni oldukça rahatlatacak. Rakam gayet iyi. Krediyi akademik kariyerim, kırtasiye, fotokopi masraflarım için kullanacağım.Burs ücreti öğrencinin rahatça geçinebileceği bir miktara ulaştı. KYK yurdunda kalıyorum. Aldığım bursla hem yurt paramı ödüyorum hem de masraflarımı karşılıyorum.