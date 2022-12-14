CHP'li belediyedeki skandal olaya sert tepki! "Ahlaki değil, çok yazık"

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayı meclisinin birinci oturumuna "Siyasi partiye üye oldunuz" denilerek 47 sözleşmeli personelin işten çıkarılmaları damga vurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın katılmadığı oturuma Meclis Başkan Vekili Mustafa Akgedik başkanlık yaptı.

Gündem dışı söz alan MHP Grup Başkan Vekili Cemal Demirdağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleşmeli personelin devlet memuru olacağı müjdesini verdikten kısa bir süre sonra büyükşehir belediyesinin 47 personeli siyasi partiye üye oldukları gerekçesiyle işlerine son verdiğini ifade etti.

RESMEN GASP EDİLDİ

Başkan Erdoğan tarafından verilen müjdenin başkan Zeydan Karalar tarafından sözleşmeli personele çok görüldüğünü belirten Cemal Demirdağ, "Sözleşmeli personeller için 15-20 yılda bir gelen bu fırsat resmen gasp edilmiş ellerinden alınmıştır. Sözleşmeleri ideolojik ve siyasi parti görüşlerinden dolayı fesih edilmiştir. Bu durum ahlaki değildir. Yazık gerçekten çok yazık. İnsanların hayalleriyle oynadılar" " diye konuştu.

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