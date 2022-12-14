Haberler Gündem Haberleri YSK üyelerine hakaret davasında karar bekleniyor! Ekrem İmamoğlu ceza alacak mı?
Giriş Tarihi: 14.12.2022 08:15 Son Güncelleme: 14.12.2022 08:24

YSK üyelerine hakaret davasında karar bekleniyor! Ekrem İmamoğlu ceza alacak mı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı dava bugün saat 11.30’da görülecek. İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada karar çıkması beklenirken, sanık İmamoğlu’nun hapis cezası alması halinde Türk Ceza Kanunu’nun 53'üncü maddesi kapsamında ‘siyasi yasak’ ile de karşı karşıya kalması söz konusu.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
YSK üyelerine hakaret davasında karar bekleniyor! Ekrem İmamoğlu ceza alacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019 tarihinde Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır…" şeklindeki söylemine ilişkin YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddiasıyla 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

EKREM İMAMOĞLU İÇİN SON VİRAJ

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün saat 11.30'da sanık Ekrem İmamaoğlu'nun yargılanmasına devam edilecek. Duruşmaya sanık İmamoğlu'nunum gelip gelmeyeceği merak konusuyken aynı zamanda mahkemenin davayı bu celse karara bağlaması bekleniyor.

YSK üyelerine hakaretten yargılanan sanık İmamoğlu'nun hapis cezası alması halinde 'siyasi yasak' ile de karşı karşıya kalması ihtimaller dahilinde.

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YSK üyelerine hakaret davasında karar bekleniyor! Ekrem İmamoğlu ceza alacak mı?
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