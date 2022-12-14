YSK üyelerine hakaret davasında karar bekleniyor! Ekrem İmamoğlu ceza alacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019 tarihinde Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır…" şeklindeki söylemine ilişkin YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddiasıyla 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
EKREM İMAMOĞLU İÇİN SON VİRAJ
İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün saat 11.30'da sanık Ekrem İmamaoğlu'nun yargılanmasına devam edilecek. Duruşmaya sanık İmamoğlu'nunum gelip gelmeyeceği merak konusuyken aynı zamanda mahkemenin davayı bu celse karara bağlaması bekleniyor.