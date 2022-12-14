Gabar’da köylülerin petrol sevinci: Oralara gidemezdik şimdi petrol fışkırıyor

GABAR, BÖLGE HALKINA REFAH GETİRECEK

Cumhuriyet tarihinin en büyük 2'inci, 2022 yılında ise tüm dünyada karadaki en büyük 7'nci petrol keşfi olarak tarihe geçen petrol rezervi bir zamanlar terör örgütünün en önemli üs bölgelerinden olan Cudi ve Gabar dağlarının birleştiği havzada yer alıyor. 150'ye yakın hane ve bin 500 kişinin yaşadığı Akçay Köyü Muhtarı Ramazan Yılmaz, "Köyümüzde 2 yıl önce yapılan sismik çalışmalarda Petrol sahaları bulundu. Şuanda petrol sahalarımızda kuyular yapıldı ve petrol çıkıyor. Dünya standartlarında çıkan bir petroldür.