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Giriş Tarihi: 14.12.2022 15:07

Hava Kuvvetleri'nden Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın muharip ve destek uçaklarının Kıbrıs'ın güneyi ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim yaptığını duyurdu.

DHA
Hava Kuvvetleri’nden Kıbrıs’ın güneyinde eğitim uçuşu

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı muharip ve destek uçaklarımız eğitim uçuşlarına devam ediyor. Çeşitli üslerden havalanan uçaklarımız Kıbrıs Adası'nın güneyi ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti" denildi. (DHA)

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Hava Kuvvetleri'nden Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu
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