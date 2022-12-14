Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kumluca'da incelemelerde bulundu
Giriş Tarihi: 14.12.2022 15:38

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kumluca'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde selden zarar gören esnafı ziyaret etti.

AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kumluca’da incelemelerde bulundu

Bakan Soylu, Kumluca ilçesinde AFAD Koordinasyonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Karayolları ve diğer ilgili kuruluşların ekiplerinin katıldığı temizlik çalışmalarını inceledi.

Soylu, belediye binasının altındaki kapalı otoparkta su altında kalan belediyeye ve vatandaşlara ait araçların kurtarılma çalışmasını da takip etti.

Soylu, ardından vatandaşlarla bir araya gelerek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Zarar gören esnafı ziyaret eden Soylu, ardından koordinasyon toplantısına katılmak üzere Kumluca Kaymakamlığına geçti.

ARKADAŞINA GÖNDER
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kumluca'da incelemelerde bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA