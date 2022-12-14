İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kumluca’da incelemelerde bulundu

Bakan Soylu, Kumluca ilçesinde AFAD Koordinasyonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Karayolları ve diğer ilgili kuruluşların ekiplerinin katıldığı temizlik çalışmalarını inceledi.

Soylu, belediye binasının altındaki kapalı otoparkta su altında kalan belediyeye ve vatandaşlara ait araçların kurtarılma çalışmasını da takip etti.

Soylu, ardından vatandaşlarla bir araya gelerek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Zarar gören esnafı ziyaret eden Soylu, ardından koordinasyon toplantısına katılmak üzere Kumluca Kaymakamlığına geçti.