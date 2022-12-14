İstismar davasında flaş gelişme: Anne ve babaya tutuklama talebi

Küçük yaştaki H.K.G.'nin evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin iddialar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın tamamlamasının ardından açılan davada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.H.K.G.'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçlarının 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya G. ve anne Fatıma G. hakkında ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahillik talebinde bulundu. Bu gelişmelerin ardından açılan davada yeni bir gelişme daha yaşandı. Mağdur H.K.G.'nin avukatı, tutuksuz sanıklar baba Yusuf Ziya G., anne Fatıma G. ve Kadir İstekli hakkında tutuklama talebinde bulundu. Ayrıca mağdur avukatı, dosyada gizlilik kararı verilmesini de istedi. Mahkeme, bakanlık ve mağdur avukatının, sanık Kadir İstekli ile baba Yusuf Ziya G. ile anne Fatıma G.'nin tutuklanması ve dosyada gizlilik kararı verilmesi taleplerinin duruşmada değerlendirilmesine hükmetti.Küçük yaşta kız çocuğunun evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin davanın 22 Mayıs 2023 olan duruşma tarihi öne çekildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine mahkeme, tarihi 30 Ocak 2023'e çekti.