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Giriş Tarihi: 14.12.2022 16:37 Son Güncelleme: 14.12.2022 16:42

Kızılelma ilk kez uçtu: Daha fazla yerde tutamadık...

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın kalkış yaptığı videoyu paylaştı.

Kızılelma ilk kez uçtu: Daha fazla yerde tutamadık...

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi

SON DAKİKA! Bayraktar Kızılelma böyle havalandı! İnsansız savaş uçağımız gökyüzünde | Video

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda;

Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun...

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Kızılelma ilk kez uçtu: Daha fazla yerde tutamadık...
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