Kızılelma ilk kez uçtu: Daha fazla yerde tutamadık...

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi

SON DAKİKA! Bayraktar Kızılelma böyle havalandı! İnsansız savaş uçağımız gökyüzünde | Video

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda;



Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun...