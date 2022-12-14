Kızılelma ilk kez uçtu: Daha fazla yerde tutamadık...

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi
SON DAKİKA! Bayraktar Kızılelma böyle havalandı! İnsansız savaş uçağımız gökyüzünde | Video
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda;
Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun...
Daha fazla yerde tutamadık uçtu!— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 14, 2022
Rabbimize şükürler olsun...#KIZILELMA ✈️🍎🚀
We could not keep it anymore on the ground. It flew! Thanks to our Lord. pic.twitter.com/kfQAoKzrKz